SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 101,00€. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +94,89 %.
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Analysten und Kursziele für die SUESS MicroTec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|84,00Euro
|+62,08 %
|-
|Analyst
|109,00Euro
|+110,32 %
|-
|Deutsche Bank
|100,00Euro
|+92,96 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|94,00EUR
|+81,38 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+92,96 %
|-
|MPCM
|105,00EUR
|+102,60 %
|06.10.2026
|BERENBERG
|125,00EUR
|+141,20 %
|14.10.2026
|BERENBERG
|100,00EUR
|+92,96 %
|27.10.2026
|JEFFERIES
|84,00EUR
|+62,08 %
|27.10.2026
|JEFFERIES
|109,00EUR
|+110,32 %
|27.10.2026
-0,10 %
+3,90 %
-32,58 %
-30,17 %
+85,67 %
+175,45 %
+117,82 %
+750,25 %
+111,85 %
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