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    Meta Platforms (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

    Aktie kaufen oder verkaufen

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare
    Aktie kaufen oder verkaufen - Meta Platforms (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Meta Platforms (A) Aktie im Überblick.
    14 Analysten empfehlen die Meta Platforms (A) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Meta Platforms (A) Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (A) Aktie beträgt 868,54. Die Meta Platforms (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,85 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Meta Platforms (A) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 875,00US-Dollar +40,89 % -
    JPMorgan 940,00US-Dollar +51,36 % -
    JEFFERIES 875,00USD +40,89 % 07.10.2026
    JEFFERIES 875,00USD +40,89 % 14.10.2026
    DZ BANK - - 21.10.2026
    JEFFERIES 875,00USD +40,89 % 21.10.2026
    RBC 770,00USD +23,99 % 21.10.2026
    UBS 884,00USD +42,34 % 21.10.2026
    BARCLAYS 880,00USD +41,70 % 22.10.2026
    GOLDMAN SACHS 885,00USD +42,51 % 22.10.2026
    JPMORGAN 940,00USD +51,36 % 22.10.2026
    RBC 800,00USD +28,82 % 22.10.2026
    UBS 892,00USD +43,63 % 22.10.2026
    RBC 800,00USD +28,82 % 26.10.2026

    Meta Platforms (A)

    -0,29 %
    -1,31 %
    -14,89 %
    +7,46 %
    +0,36 %
    +87,69 %
    +91,66 %
    +411,45 %
    +1.736,23 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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    So handeln Sie das Kursziel

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