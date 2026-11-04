Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Evonik Industries Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 19,33€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,94 %.
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Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
|-
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|Analyst
|-
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|Berenberg Bank
|20,00Euro
|-4,76 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|-14,29 %
|-
|BERENBERG
|20,00EUR
|-4,76 %
|02.10.2026
-0,48 %
-1,23 %
+1,55 %
+18,10 %
+44,41 %
+16,50 %
-26,63 %
-25,74 %
-36,93 %
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