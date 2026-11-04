Medios Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Medios Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Medios Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Medios Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Medios Aktie beträgt 20,75€. Die Medios Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +82,02 %.
Analysten und Kursziele für die Medios Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|23,00Euro
|+101,75 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|+40,35 %
|-
|BERENBERG
|22,00EUR
|+92,98 %
|01.10.2026
|BERENBERG
|22,00EUR
|+92,98 %
|28.10.2026
+1,06 %
+12,92 %
+7,17 %
+4,03 %
-7,34 %
-26,42 %
-69,09 %
+15,95 %
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