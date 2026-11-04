ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: PixelBiss - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASML Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 2,12 Tsd.€. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,67 %.
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Analysten und Kursziele für die ASML Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|1,65 Tsd.Euro
|+18,28 %
|-
|UBS
|2,40 Tsd.Euro
|+72,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,15 Tsd.EUR
|+54,12 %
|-
|RBC
|-
|-
|06.10.2026
|JPMORGAN
|2,10 Tsd.EUR
|+50,54 %
|06.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|14.10.2026
|JEFFERIES
|1,59 Tsd.EUR
|+13,98 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|1,65 Tsd.EUR
|+18,28 %
|14.10.2026
|BERENBERG
|2,10 Tsd.EUR
|+50,54 %
|14.10.2026
|JPMORGAN
|2,10 Tsd.EUR
|+50,54 %
|14.10.2026
|UBS
|2,35 Tsd.EUR
|+68,46 %
|14.10.2026
|UBS
|2,40 Tsd.EUR
|+72,04 %
|14.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,50 Tsd.EUR
|+79,21 %
|18.10.2026
|UBS
|2,40 Tsd.EUR
|+72,04 %
|27.10.2026
-1,01 %
-7,91 %
-17,57 %
-4,24 %
+50,22 %
+128,45 %
+92,03 %
+1.392,80 %
+5.124,53 %
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