Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 40,50€. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,65 %.