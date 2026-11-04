Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: kittyfly - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 40,50€. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,65 %.
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Analysten und Kursziele für die Commerzbank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Commerzbank
|40,00Euro
|+5,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+10,60 %
|-
|RBC
|40,00EUR
|+5,33 %
|01.10.2026
|RBC
|41,00EUR
|+7,97 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|39,00EUR
|+2,70 %
|16.10.2026
|BARCLAYS
|41,00EUR
|+7,97 %
|21.10.2026
+0,40 %
+0,96 %
-2,57 %
-1,84 %
+19,40 %
+266,07 %
+484,31 %
+522,73 %
-58,65 %
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