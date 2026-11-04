T-Mobile US Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Ian Dewar - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur T-Mobile US Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die T-Mobile US Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US Aktie beträgt 205,00€. Die T-Mobile US Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,76 %.
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Analysten und Kursziele für die T-Mobile US Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|220,00USD
|+42,48 %
|08.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|180,00USD
|+16,57 %
|12.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|180,00USD
|+16,57 %
|21.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|180,00USD
|+16,57 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|235,00USD
|+52,19 %
|29.10.2026
|UBS
|235,00USD
|+52,19 %
|29.10.2026
-1,51 %
+4,24 %
-6,12 %
-10,91 %
-22,58 %
-0,13 %
+30,01 %
+203,92 %
+1.004,95 %
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