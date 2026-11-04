T-Mobile US Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur T-Mobile US Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die T-Mobile US Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US Aktie beträgt 205,00€. Die T-Mobile US Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,76 %.