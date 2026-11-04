Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.
19 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Kion Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 54,33€. Die Kion Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +60,87 %.
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Analysten und Kursziele für die Kion Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|54,00Euro
|+59,88 %
|-
|Analyst
|58,00Euro
|+71,72 %
|-
|Deutsche Bank
|60,00Euro
|+77,65 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00EUR
|+51,00 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|52,00EUR
|+53,96 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+77,65 %
|-
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+77,65 %
|02.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|56,00EUR
|+65,80 %
|05.10.2026
|MPCM
|58,00EUR
|+71,72 %
|07.10.2026
|UBS
|59,00EUR
|+74,69 %
|12.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|48,00EUR
|+42,12 %
|14.10.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+77,65 %
|14.10.2026
|UBS
|51,00EUR
|+51,00 %
|14.10.2026
|MPCM
|54,00EUR
|+59,88 %
|15.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.10.2026
|JEFFERIES
|37,00EUR
|+9,55 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|48,00EUR
|+42,12 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+77,65 %
|29.10.2026
|MPCM
|52,00EUR
|+53,96 %
|30.10.2026
+0,77 %
+0,27 %
-5,54 %
-15,08 %
-45,33 %
+11,69 %
-64,31 %
-37,36 %
+15,22 %
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