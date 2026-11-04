Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: 1187094003
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 24,27€. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,94 %.
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Analysten und Kursziele für die Vonovia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|23,00Euro
|+41,13 %
|-
|Berenberg Bank
|23,00Euro
|+41,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00EUR
|+53,40 %
|-
|JEFFERIES
|23,00EUR
|+41,13 %
|14.10.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|+59,53 %
|19.10.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|+59,53 %
|26.10.2026
|JEFFERIES
|23,00EUR
|+41,13 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|+59,53 %
|28.10.2026
|BERENBERG
|23,00EUR
|+41,13 %
|29.10.2026
|UBS
|23,00EUR
|+41,13 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|+59,53 %
|30.09.2026
+1,78 %
-0,85 %
-2,76 %
-23,60 %
-35,44 %
-32,87 %
-65,99 %
-39,36 %
-1,46 %
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