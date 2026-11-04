Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 24,27€. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,94 %.