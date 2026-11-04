CIE Financiere Richemont Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Jens Kalaene - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur CIE Financiere Richemont Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die CIE Financiere Richemont Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CIE Financiere Richemont Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CIE Financiere Richemont Aktie beträgt 221,78€. Die CIE Financiere Richemont Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,89 %.
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Analysten und Kursziele für die CIE Financiere Richemont Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|200,00Euro
|+10,82 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|225,00CHF
|+35,82 %
|04.10.2026
|UBS
|210,00CHF
|+26,77 %
|05.10.2026
|JEFFERIES
|200,00CHF
|+20,73 %
|07.10.2026
|BERENBERG
|170,00CHF
|+2,62 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|200,00CHF
|+20,73 %
|15.10.2026
|RBC
|220,00CHF
|+32,81 %
|15.10.2026
|RBC
|220,00CHF
|+32,81 %
|20.10.2026
+1,00 %
+2,07 %
-2,64 %
-13,20 %
+4,89 %
+55,22 %
+64,81 %
+199,32 %
+753,75 %
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