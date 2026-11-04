Vodafone Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vodafone Group Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Vodafone Group Aktie beträgt 18,50€. Die Vodafone Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.223,90 %.