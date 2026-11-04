Vodafone Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Federico Gambarini - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vodafone Group Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Vodafone Group Aktie beträgt 18,50€. Die Vodafone Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.223,90 %.
Analysten und Kursziele für die Vodafone Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|105,00Euro
|+7.414,76 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,00GBP
|-14,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,00GBP
|-14,27 %
|-
|BERENBERG
|1,00GBP
|-14,27 %
|01.10.2026
|BARCLAYS
|1,00GBP
|-14,27 %
|20.10.2026
|JPMORGAN
|1,00GBP
|-14,27 %
|28.10.2026
+0,50 %
-1,20 %
-6,20 %
+3,36 %
+38,45 %
+52,15 %
+7,95 %
-43,27 %
-25,58 %
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