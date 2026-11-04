argenx Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur argenx Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die argenx Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die argenx Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die argenx Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der argenx Aktie beträgt 935,30€. Die argenx Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,13 %.