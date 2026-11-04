argenx Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur argenx Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die argenx Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die argenx Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die argenx Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der argenx Aktie beträgt 935,30€. Die argenx Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,13 %.
Analysten und Kursziele für die argenx Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|959,00Euro
|+19,07 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|850,00EUR
|+5,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|850,00EUR
|+5,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|925,00EUR
|+14,85 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|955,00EUR
|+18,57 %
|08.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|986,00EUR
|+22,42 %
|08.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|959,00EUR
|+19,07 %
|15.10.2026
|UBS
|-
|-
|22.10.2026
|BARCLAYS
|1.000EUR
|+24,16 %
|22.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|955,00EUR
|+18,57 %
|22.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|UBS
|-
|-
|25.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|914,00EUR
|+13,48 %
|26.10.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|27.10.2026
+0,10 %
+1,47 %
-1,08 %
+11,19 %
+12,69 %
+71,99 %
+184,05 %
+10.089,87 %
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