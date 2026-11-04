UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: lenscap50 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 51,02€. Die UBS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,85 %.
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Analysten und Kursziele für die UBS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|47,00Euro
|+9,49 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|47,00CHF
|+19,29 %
|-
|JPMORGAN
|50,00CHF
|+26,90 %
|05.10.2026
|JPMORGAN
|50,00CHF
|+26,90 %
|28.10.2026
|RBC
|44,00CHF
|+11,67 %
|28.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
+1,93 %
+1,64 %
+1,26 %
-6,32 %
+31,73 %
+88,36 %
+166,95 %
+257,58 %
+96,18 %
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