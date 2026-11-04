Trump gratuliert Demokraten zum Wahlsieg
Für Sie zusammengefasst
- Trump gratuliert den Demokraten zum Midterms-Sieg
- Demokraten arbeiteten lange auf diesen Wahlsieg hin
- Trump sieht die Schlappe nicht als persönliche Pleite
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der eindeutigen Niederlage bei den Midterms in den USA hat Präsident Donald Trump den Demokraten zum Sieg gratuliert. "Nun, ich sage Folgendes: Herzlichen Glückwunsch an die Demokraten. Sie haben gute Arbeit geleistet", sagte Trump dem Sender Fox News. Die Demokraten hätten lange auf diesen Moment hingearbeitet. Als persönliche Niederlage sah Trump die Schlappe bei den Midterms allerdings nicht an. "Ich stand nicht auf dem Wahlzettel", sagte er./jcf/DP/zb
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