Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Scout24 SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 109,40€. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,33 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Scout24 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|126,00EUR
|+47,80 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|90,00EUR
|+5,57 %
|01.10.2026
|BERENBERG
|140,00EUR
|+64,22 %
|09.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|101,00EUR
|+18,48 %
|09.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|90,00EUR
|+5,57 %
|20.10.2026
+5,10 %
+5,33 %
+25,38 %
+14,48 %
-13,40 %
+48,08 %
+36,29 %
+194,14 %
+199,67 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte