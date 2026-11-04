Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 109,40€. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,33 %.