SBF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SBF Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die SBF Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SBF Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SBF Aktie beträgt 7,00€. Die SBF Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +209,73 %.