SBF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur SBF Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die SBF Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SBF Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SBF Aktie beträgt 7,00€. Die SBF Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +209,73 %.
Analysten und Kursziele für die SBF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Marcel Goldmann
|-
|-
|-
|Analyst
|6,00Euro
|+165,49 %
|-
|GBC
|8,00Euro
|+253,98 %
|-
-1,77 %
+0,44 %
-8,13 %
-26,62 %
-58,91 %
-50,22 %
-77,62 %
-96,17 %
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