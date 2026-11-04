Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 30,36€. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,70 %.