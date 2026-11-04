Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 30,36€. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,70 %.
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Analysten und Kursziele für die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|22,00Euro
|-31,68 %
|-
|JPMORGAN
|22,00EUR
|-31,68 %
|01.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|+18,01 %
|05.10.2026
|UBS
|33,00EUR
|+2,48 %
|06.10.2026
|JEFFERIES
|40,00EUR
|+24,22 %
|07.10.2026
|RBC
|37,00EUR
|+14,91 %
|11.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|+18,01 %
|12.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|+18,01 %
|12.10.2026
|JPMORGAN
|22,00EUR
|-31,68 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|22,00EUR
|-31,68 %
|15.10.2026
|JPMORGAN
|22,00EUR
|-31,68 %
|21.10.2026
+3,57 %
-3,83 %
+0,70 %
-9,06 %
-10,04 %
+9,05 %
+8,59 %
+56,96 %
+341,66 %
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