ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 35,36€. Die ING Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,52 %.