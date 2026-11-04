ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Christoph Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 35,36€. Die ING Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,52 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die ING Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|38,00Euro
|+37,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00EUR
|+26,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00EUR
|+26,23 %
|-
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+37,05 %
|01.10.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+11,80 %
|07.10.2026
|UBS
|38,00EUR
|+37,05 %
|07.10.2026
|RBC
|33,00EUR
|+19,02 %
|08.10.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+37,05 %
|15.10.2026
|RBC
|33,00EUR
|+19,02 %
|29.10.2026
|RBC
|34,00EUR
|+22,62 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+11,80 %
|29.10.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+26,23 %
|29.10.2026
|UBS
|38,00EUR
|+37,05 %
|29.10.2026
|UBS
|38,00EUR
|+37,05 %
|29.10.2026
+3,49 %
-2,36 %
-7,98 %
-5,83 %
+30,82 %
+130,97 %
+111,33 %
+140,70 %
+2.400,00 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte