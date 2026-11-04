Redcare Pharmacy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Adobe Stock
Aktuelle Analystenmeinungen zur Redcare Pharmacy Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Redcare Pharmacy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Redcare Pharmacy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Redcare Pharmacy Aktie beträgt 97,50€. Die Redcare Pharmacy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,36 %.
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Analysten und Kursziele für die Redcare Pharmacy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|102,00Euro
|+37,42 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|104,00EUR
|+40,11 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|104,00EUR
|+40,11 %
|-
|BAADER BANK
|85,00EUR
|+14,52 %
|05.10.2026
|BERENBERG
|102,00EUR
|+37,42 %
|06.10.2026
|MPCM
|120,00EUR
|+61,67 %
|07.10.2026
|UBS
|74,00EUR
|-0,30 %
|29.10.2026
|BAADER BANK
|85,00EUR
|+14,52 %
|29.10.2026
|BERENBERG
|102,00EUR
|+37,42 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|97,00EUR
|+30,68 %
|29.10.2026
-0,13 %
-5,86 %
+5,12 %
+15,03 %
+10,31 %
-31,59 %
-48,75 %
+160,85 %
+138,87 %
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