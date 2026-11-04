Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Anheuser-Busch InBev Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 89,50€. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,57 %.
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Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|81,00EUR
|+11,83 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.10.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+18,74 %
|06.10.2026
|UBS
|-
|-
|07.10.2026
|RBC
|95,00EUR
|+31,16 %
|07.10.2026
|BERENBERG
|89,00EUR
|+22,88 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|96,00EUR
|+32,54 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|97,00EUR
|+33,92 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+18,74 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|79,00EUR
|+9,07 %
|29.10.2026
|RBC
|95,00EUR
|+31,16 %
|29.10.2026
|UBS
|90,00EUR
|+24,26 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|96,00EUR
|+32,54 %
|30.09.2026
|BARCLAYS
|84,00EUR
|+15,97 %
|30.10.2026
+0,86 %
-0,36 %
+11,86 %
-1,09 %
+38,22 %
+32,16 %
+39,04 %
-28,52 %
+116,21 %
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