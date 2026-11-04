Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Anheuser-Busch InBev Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 89,50€. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,57 %.