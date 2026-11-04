flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 40,53€. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +68,68 %.