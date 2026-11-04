flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: 641210013
Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 40,53€. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +68,68 %.
Analysten und Kursziele für die flatexDEGIRO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|40,00Euro
|+66,46 %
|-
|Deutsche Bank
|31,00Euro
|+29,01 %
|-
|Barclays Capital
|43,00Euro
|+78,94 %
|-
|Berenberg Bank
|44,00Euro
|+83,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+29,01 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+29,01 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+29,01 %
|-
|BERENBERG
|44,00EUR
|+83,10 %
|07.10.2026
|BARCLAYS
|44,00EUR
|+83,10 %
|09.10.2026
|JEFFERIES
|40,00EUR
|+66,46 %
|21.10.2026
|UBS
|43,00EUR
|+78,94 %
|21.10.2026
|BARCLAYS
|43,00EUR
|+78,94 %
|23.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|50,00EUR
|+108,07 %
|23.10.2026
|BERENBERG
|44,00EUR
|+83,10 %
|26.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|49,00EUR
|+103,91 %
|30.09.2026
-2,00 %
-4,71 %
-14,18 %
-34,96 %
-29,66 %
+140,82 %
+12,13 %
+521,95 %
+1.990,67 %
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