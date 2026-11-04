National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die National Grid Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 15,33€. Die National Grid Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,51 %.
Analysten und Kursziele für die National Grid Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|13,00GBP
|+5,13 %
|05.10.2026
|JEFFERIES
|13,00GBP
|+5,13 %
|05.10.2026
|JPMORGAN
|14,00GBP
|+13,22 %
|05.10.2026
|JPMORGAN
|13,00GBP
|+5,13 %
|09.10.2026
|UBS
|11,00GBP
|-11,04 %
|19.10.2026
+1,52 %
+1,37 %
+8,94 %
+6,40 %
+14,73 %
+28,70 %
+31,56 %
+27,76 %
+187,48 %
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