National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die National Grid Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 15,33€. Die National Grid Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,51 %.