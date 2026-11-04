Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 41,00€. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,32 %.
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Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|41,00EUR
|+10,32 %
|12.10.2026
|UBS
|41,00EUR
|+10,32 %
|28.10.2026
|UBS
|41,00EUR
|+10,32 %
|28.10.2026
|BERENBERG
|41,00EUR
|+10,32 %
|28.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|41,00EUR
|+10,32 %
|28.10.2026
0,00 %
-0,51 %
+1,50 %
-0,35 %
+76,15 %
+34,16 %
-65,74 %
+29,44 %
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