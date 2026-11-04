Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 41,00€. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,32 %.