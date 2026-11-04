ArcelorMittal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ArcelorMittal Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ArcelorMittal Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ArcelorMittal Aktie beträgt 70,20€. Die ArcelorMittal Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,76 %.