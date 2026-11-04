ArcelorMittal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: HJBC - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ArcelorMittal Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ArcelorMittal Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ArcelorMittal Aktie beträgt 70,20€. Die ArcelorMittal Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,76 %.
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Analysten und Kursziele für die ArcelorMittal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|JPMorgan
|70,00Euro
|+29,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|+29,39 %
|-
|UBS
|71,00EUR
|+31,24 %
|09.10.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+29,39 %
|14.10.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+29,39 %
|27.10.2026
+2,82 %
+0,54 %
-2,39 %
-11,09 %
+68,59 %
+154,12 %
+91,64 %
+210,04 %
-18,87 %
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