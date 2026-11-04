Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aroundtown Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,00€. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,49 %.