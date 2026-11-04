Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Aroundtown SA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aroundtown Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,00€. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,49 %.
Analysten und Kursziele für die Aroundtown Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Warburg Research
|3,00Euro
|+98,74 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|3,00EUR
|+98,74 %
|01.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|1,00EUR
|-33,75 %
|12.10.2026
|JEFFERIES
|1,00EUR
|-33,75 %
|14.10.2026
+4,79 %
+2,88 %
-5,24 %
-30,89 %
-50,95 %
-32,42 %
-75,39 %
-55,40 %
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