CJ BIO stellt NewtriSolution vor, eine datengestützte Plattform zur Reduzierung von Risiken bei der Futtermittelformulierung

SEOUL, Südkorea, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- CJ BIO wird auf der EuroTier 2026 NewtriSolution vorstellen, eine webbasierte Beratungsplattform für Tierernährung, die darauf ausgelegt ist, Schwankungen bei Rohstoffen, Preisvolatilität und wachsende Umweltanforderungen zu bewältigen.

Von der Rohstoffanalyse über die Futtermittelformulierung bis hin zur Wirtschaftlichkeitsbewertung – Weltpremiere auf der EuroTier 2026

NewtriSolution basiert auf der Forschung und dem Fachwissen von CJ BIO im Bereich der Aminosäureernährung und verbindet die Rohstoffbewertung, Futtermittelformulierung, Präzisionsernährung und Wirtschaftlichkeitsbewertung miteinander. Die Plattform hilft Kunden, über die reine kostenoptimierte Formulierung hinauszublicken und den Wert der Rohstoffe, die Tierleistung, die Umweltauswirkungen sowie die wirtschaftlichen Ergebnisse gemeinsam zu berücksichtigen.

Fünf integrierte Lösungen in drei Kernbereichen: Futtermittelformulierung, Wirtschaftlichkeit und Analyse.

1. Futtermittelformulierung

FeedXplorer | Rezepturoptimierung und Kohlenstoffanalyse

Der „Least Cost Simulator" (LCS) unterstützt kosteneffiziente Futtermittelformulierungen, während der „Carbon Emission Simulator" (CES) den CO₂-Fußabdruck der Rohstoffe anhand von Herkunfts- und Transportdaten schätzt.

REQ | Präziser Aminosäurebedarf

Auf Grundlage weltweiter Forschungsergebnisse empfiehlt REQ den Aminosäurebedarf von Schweinen in verschiedenen Wachstumsphasen und für unterschiedliche Produktionsziele, einschließlich Tageszunahme und des Verhältnisses von Gewichtszunahme zu Futteraufnahme (Gain-to-Feed Ratio).

2. Wirtschaftlichkeit

BCAA Calculator | Nährstoffbalance und Wirtschaftlichkeitssimulation

Das Tool bewertet den Valin- und Isoleucingehalt im Verhältnis zu Leucin, schätzt mögliche Auswirkungen auf die Wachstumsleistung und simuliert wirtschaftliche Ergebnisse zur Unterstützung von Formulierungsstrategien.

ROI Simulator | Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Ernährungsstrategien

Der Simulator vergleicht Tierleistung und wirtschaftliche Ergebnisse bei unterschiedlichen Einsatzmengen von Nährstoffen in der Futtermittelformulierung und hilft Kunden dabei, die potenzielle Rentabilität ihrer Ernährungsstrategien zu bewerten.

3. Analyse

InsightLab | Analyse von Futtermittelrohstoffen und Zusatzstoffen

InsightLab führt Laboruntersuchungen zur Futtermittelverarbeitung, zur Verdauung im Magen-Darm-Trakt, zur Darmmikrobiota und zu zellulären Reaktionen durch, um die Qualität und den funktionellen Wert der Rohstoffe zu bewerten.

Zusammen unterstützen diese fünf Lösungen die Entscheidungsfindung während des gesamten Formulierungsprozesses – vom Verständnis der Rohstoffe über die Auswahl der Nährstoffgehalte bis hin zur Bewertung von Leistung und Rentabilität. Anstatt isolierte Rechner anzubieten, bündelt NewtriSolution technische Dienstleistungen in einem koordinierten Beratungsprozess. Die Plattform ermöglicht zudem den Datenaustausch und die wechselseitige Kommunikation zwischen CJ BIO und den Kunden und verbindet digitale Tools mit praxisorientierter technischer Beratung.

Dr. Jaecheol Kim, Leiter des AN Tech Solution Center bei CJ BIO, erklärte:

„Der Schlüssel zu einer effektiven Futtermittelformulierung liegt nicht einfach in der Generierung von Daten, sondern in der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse, um bedeutende Verbesserungen bei der Tierleistung und den wirtschaftlichen Ergebnissen zu erzielen."

„Aufbauend auf der wissenschaftlichen Forschung, den Daten und dem Fachwissen von CJ BIO im Bereich der Aminosäureernährung ist NewtriSolution darauf ausgelegt, als vertrauenswürdiger technischer Partner zu fungieren und Kunden dabei zu unterstützen, fundiertere Entscheidungen mit größerer Sicherheit zu treffen."

https://cjbio.net/newtrisolution

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