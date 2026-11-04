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    Loyalty Juggernaut und On Point Loyalty führen „fidivio" ein - die erste integrierte Plattform der Loyalitätsbranche für Finanzplanung, Analyse und IFRS-konforme Buchhaltung

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    fidivio verbindet Loyalitätsmaßnahmen mit der Unternehmensfinanzen, um die Finanzkontrolle zu stärken und die Wirtschaftlichkeit der Programme zu verbessern

    PALO ALTO, Kalifornien, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Loyalitätstechnologie für Unternehmen, und On Point Loyalty, ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Loyalitätsstrategien und Finanzen spezialisiert hat, haben heute fidivio vorgestellt, eine speziell entwickelte SaaS-Plattform für das Finanzmanagement von Loyalitätsprogrammen. fidivio wurde gemeinsam von den beiden Unternehmen entwickelt und vereint IFRS-konforme Loyalitätsbuchhaltung, Finanzplanung und -analyse sowie fidi, einen KI-gestützten Finanzassistenten.

    „Unternehmen erwarten von Loyalitätsprogrammen, dass sie stärker zum Wachstum beitragen, und das erfordert mehr Disziplin bei der Investition in und der Verwaltung ihrer Programme", sagte Shyam Shah, CEO und Mitbegründer von Loyalty Juggernaut. „Mit fidivio bauen wir unser Engagement aus, Marken dabei zu unterstützen, Loyalitätsprogramme zu einem Wachstumsmotor für ihr Unternehmen zu machen. Unser Ziel ist es, Führungskräften aus den Bereichen Finanzen und Kundenbindung das finanzielle Selbstvertrauen zu geben, Wachstumschancen zu nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über die Wirtschaftlichkeit der Programme zu behalten."

    „Kundenbindungsprogramme haben sich zu bedeutenden Finanzgeschäften entwickelt, doch ihr Finanzmanagement bleibt oft über verschiedene Systeme und Tabellenkalkulationen hinweg fragmentiert", sagte Evert de Boer, CEO von fidivio. „Dies schränkt den Einblick der Führungskräfte in die Leistung sowie ihre Fähigkeit ein, die finanziellen Folgen von Programmänderungen einzuschätzen. Wir haben fidivio entwickelt, um diese Lücke zu schließen, indem wir spezialisierte Finanzmodelle und -methoden in die tägliche Buchhaltung und Planung integrieren. fidi AI macht dieses Fachwissen zugänglicher und hilft Teams dabei, die Treiber hinter den finanziellen Ergebnissen zu verstehen, Szenarien zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen."

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    PR Newswire (dt.)
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    Loyalty Juggernaut und On Point Loyalty führen „fidivio" ein - die erste integrierte Plattform der Loyalitätsbranche für Finanzplanung, Analyse und IFRS-konforme Buchhaltung fidivio verbindet Loyalitätsmaßnahmen mit der Unternehmensfinanzen, um die Finanzkontrolle zu stärken und die Wirtschaftlichkeit der Programme zu verbessern PALO ALTO, Kalifornien, 4. November 2026 /PRNewswire/ - Loyalty Juggernaut, Inc., ein …
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