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    Neunmonatszahlen 2026: EBITDAR +17,3 %, EBITDA sogar +41 %

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    Swiss Medical Network auf Wachstumskurs: Die Klinikgruppe steigert in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz, Profitabilität und Cashflow – und setzt auf integrierte Versorgung.

    Neunmonatszahlen 2026: EBITDAR +17,3 %, EBITDA sogar +41 %
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    • Swiss Medical Network erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Gesamtumsatz von CHF 804,2 Mio. (+11,3 %) und einen Nettoumsatz von CHF 620,9 Mio. (+1,2 %).
    • Die Profitabilität verbesserte sich deutlich: Das EBITDAR stieg um 17,3 % auf CHF 113,8 Mio. (Marge 18,3 %), das EBITDA um 41,0 % auf CHF 41,6 Mio.; das EBIT verbesserte sich auf CHF −5,3 Mio.
    • Organisch wuchsen EBITDAR und EBITDA um 15,6 % beziehungsweise 36,1 %. Der operative Cashflow des Healthcare-Segments nahm um 30,1 % auf CHF 55,1 Mio. zu.
    • Die Spitäler steigerten ihr EBITDAR um 11,5 % auf CHF 99,7 Mio.; die Marge erreichte 21,4 %. Das EBIT der Division wurde mit CHF 1,3 Mio. wieder positiv.
    • Im ambulanten und primärmedizinischen Bereich erhöhte sich der Nettoumsatz um 5,2 % auf CHF 80,0 Mio. Das EBITDAR stieg um 34,3 % auf CHF 6,9 Mio.; der EBITDA-Verlust sank auf CHF 2,8 Mio.
    • Swiss Medical Network verlängerte den syndizierten Kredit über CHF 150 Mio. bis April 2028 und profitiert seit Ende September 2026 von einer um 100 Basispunkte niedrigeren Finanzierungsmarge. Die Restrukturierung und integrierte Gesundheitsversorgung sollen die Entwicklung 2026 und 2027 stützen.



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    Neunmonatszahlen 2026: EBITDAR +17,3 %, EBITDA sogar +41 % Swiss Medical Network auf Wachstumskurs: Die Klinikgruppe steigert in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz, Profitabilität und Cashflow – und setzt auf integrierte Versorgung.
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