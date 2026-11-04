Vonovia bleibt robust: Starkes Geschäft trotz schwierigem Umfeld
Stabile Mieten, starkes Servicegeschäft – doch sinkender Cashflow und schwache Verkäufe bremsen Vonovia. Der Konzern blickt vorsichtig nach vorn und setzt auf Schuldenabbau.
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- **Vermietungsgeschäft robust:** Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,5 % auf 1,912 Mrd. €, obwohl Vonovia rund 5.000 Wohnungen weniger im Bestand hatte. Das organische Mietwachstum betrug 3,8 %.
- **Value-add wächst stark:** Das bereinigte EBITDA legte um 31,4 % auf 197,2 Mio. € zu, insbesondere dank der Handwerkerorganisation und des Energiegeschäfts.
- **Verkaufssegmente bleiben unter Druck:** Bei Recurring Sales sank das bereinigte EBITDA um 11,8 % auf 49,9 Mio. €. Insgesamt verkaufte Vonovia Immobilien im Wert von rund 900 Mio. €; höhere Finanzierungskosten und ein schwieriger Markt bremsten die Verkäufe.
- **Finanzergebnis und Cashflow rückläufig:** Das bereinigte EBITDA insgesamt stieg um 3,3 % auf 2,187 Mrd. €, während das bereinigte EBT um 3,5 % auf 1,408 Mrd. € und der Operating Free Cashflow um 34,1 % auf 932,5 Mio. € sanken.
- **Vorsichtiger Ausblick:** Für 2026 erwartet Vonovia EBITDA und EBT eher am unteren Ende ihrer Prognosespannen. 2027 soll das EBITDA leicht wachsen; für 2028 wird ein EBITDA am unteren Ende der Spanne von 3,2 bis 3,5 Mrd. € erwartet. Investitionen und Neubau für den eigenen Bestand werden zurückgefahren.
- **Bilanz- und Personalthemen:** Der Verschuldungsgrad (LTV) lag bei 46,1 %; Vonovia hält an den Schuldenabbauzielen bis 2028 fest. CFO Philip Grosse will seinen Ende 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung 3. Quartal 2026, bei Vonovia ist am 04.11.2026.
Der Kurs von Vonovia lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,290EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,05 % im
Minus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.777,00PKT (-0,26 %).
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