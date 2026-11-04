Höhere Zinsen erschweren Immobilienverkäufe für Vonovia
- Vonovia profitiert von höheren Mieten und Zusatzgeschäft
- Verkäufe und Neubau leiden unter höheren Zinsen
- Finanzchef Grosse verlängert Vertrag nach 2027 nicht
BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat in den ersten neun Monaten weiterhin von höheren Mieteinnahmen profitiert. Zudem entwickelte sich das Geschäft mit Zusatzdienstleistungen deutlich besser, wie der Dax -Konzern am Mittwoch bei der Vorlage von endgültigen Zahlen mitteilte. Weniger gut lief es für die Bochumer hingegen beim Verkauf von Wohnungen und im Neubaugeschäft. Dort wirkten sich die in den letzten Monaten gestiegenen Zinsen aus.
"Die Nachfrage nach bezahlbaren und modernisierten Wohnungen ist unverändert hoch", sagte Unternehmenschef Luka Mucic laut Mitteilung. Für die Vertriebssegmente bleibe das Umfeld jedoch schwierig. Höhere Finanzierungskosten bremsten den Fortschritt bei den Verkäufen. Das wirke sich natürlich auch auf die Ergebnisse in diesen Segmenten aus.
In den ersten neun Monaten habe Vonovia Immobilien im Wert von rund 900 Millionen Euro verkauft, teilte der Konzern weiter mit. Die Bedingungen für Finanzierungen hätten sich seit Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten deutlich verschlechtert und seit Anfang September seien die Zinsen nochmals spürbar gestiegen. Marktteilnehmer blieben deshalb beim Kauf von Immobilien zurückhaltend und Verkaufsprozesse würden entsprechend länger dauern.
Vonovia gehörten Ende September 527.488 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich. Das waren gut 5.000 Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum.
Derweil profitiert Vonovia weiterhin wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die monatliche Miete stieg in den ersten neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich auf im Schnitt 8,57 Euro pro Quadratmeter. Das waren 3,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Mieten betrugen in Deutschland im Schnitt 8,41 Euro pro Quadratmeter - ein Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Vonovia hatte bereits vor einer Woche Eckdaten vorgelegt und sich wegen der gestiegenen Zinsen für das laufende Jahr und 2028 vorsichtiger gezeigt. Zudem hatte der Konzern einen ersten Ausblick auf das kommende Jahr gegeben. Die Zahlen und Prognosen bestätigten die Bochumer nun.
Derweil will Finanzchef Philip Grosse seinen Ende 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Dieser habe den Aufsichtsrat über seine Entscheidung informiert, wie Vonovia weiter mitteilte. Mit seiner frühzeitigen Entscheidung schaffe er ausreichend Zeit, die Nachfolge zu regeln. Vonovia sei zuversichtlich, in Kürze eine Nachfolge bekanntzugeben./mne/gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 25.790 auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,111EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +9,86 %/+58,68 % bedeutet.
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Soviel zum Thema "Geschichte wiederholt sich nicht"........Vonovia sollte nun in sich gehen und den freiwilligen Exit aus Berlin angehen.
Bezüglich der rechtlichen Umsetzbarkeit gibt es eine juristische Einschätzung von Professor Josef Franz Lindner der Universität Augsburg.
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Mittlerweile wünscht man sich ja die
Vergesellschaftung von den Linken
für 16 Mrd :-) Vonovia ist nur noch
13,5 Mrd an der Börse Wert ! Wenn man
da für 110.000 Wohnungen 16 Mrd.bekommt..ein Traum. Ironie Off.
Der Kurs bzw. die Bewertung ist einfach nur noch lächerlich.
Mittlerweile ist Vonovia mit einem KGV von
6 der Übernahmekandidat Nr.1 noch vor
LEG.
Man muss aber auch die katastrophale Kommunikation seitens Vonovia absolut kritisieren.
Die News ist derart schlecht formuliert, dass alle eine Gewinnwarnung
daraus machen, obwohl man damit die Ziele für 2026 bestätigt. Nur eben am unteren Rand der Prognose ankommen wird. Also alles wie Anfang des Jahres geplant. Da stand die Aktie mit genau den geplanten Zahlen bei 26-28 Euro !
Des Weiteren bin ich der Meinung das man heuer noch nicht über 2028 sprechen muss. Bis dahin kann und wird sich so viel am Markt ändern. Außerdem hätte die Dividende für 2026 bestätigt werden müssen.
Der Gewinn für die Aktionäre ist schließlich am oberen Ende der Prognose geplant und bestätigt.
Wenn man nur alleine die Zahlen und die Bewertung der Aktie sieht - ohne das ganze drumherum - dann muss der Kurs wenigstens bei 20 Euro stehen. Und selbst das wäre noch günstig.