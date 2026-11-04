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    Meier Tobler Group: Verwaltungsrat empfiehlt Ahlsell-Angebot einstimmig

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    Ahlsell greift nach Meier Tobler: Rund CHF 492 Mio. bietet der Konzern für den Schweizer Gebäudetechniker. Verwaltungsrat und Hauptaktionärin unterstützen die Übernahme.

    Meier Tobler Group: Verwaltungsrat empfiehlt Ahlsell-Angebot einstimmig
    • Ahlsell bietet für jede Meier-Tobler-Aktie CHF 45.50 netto in bar; der Gesamtwert beträgt rund CHF 492 Mio. und der Preis liegt etwa 30,8 % über dem 60-Tage-VWAP.
    • Der Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme. Eine Fairness Opinion von IFBC beurteilt den Angebotspreis als finanziell fair und angemessen.
    • Die Hauptaktionärin Meier Capital AG mit 58,55 % der Aktien sowie Verwaltungsratspräsident Silvan G.-R. Meier unterstützen das Angebot und wollen ihre Aktien andienen.
    • Ahlsell plant, Meier Tobler mit dem bestehenden Management als eigenständiges Unternehmen weiterzuführen und Arbeitsplätze sowie die lokale Präsenz in der Schweiz zu erhalten.
    • Die Angebotsfrist läuft vom 5. November bis 2. Dezember 2026; eine Nachfrist ist voraussichtlich für den 7. bis 18. Dezember vorgesehen.
    • Das Angebot setzt unter anderem eine Mindestannahmequote von 80 % sowie behördliche und wettbewerbsrechtliche Freigaben voraus. Der Vollzug wird im ersten Quartal 2027 erwartet; danach ist eine Dekotierung geplant.

    Der Kurs von Meier Tobler Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.


    Meier Tobler Group

    -0,36 %
    +1,79 %
    +11,50 %
    +13,81 %
    -1,38 %
    +22,16 %
    +126,37 %
    +40,82 %
    +31,81 %
    ISIN:CH0208062627WKN:A1T798
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