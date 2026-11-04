Meier Tobler Group: Verwaltungsrat empfiehlt Ahlsell-Angebot einstimmig
Ahlsell greift nach Meier Tobler: Rund CHF 492 Mio. bietet der Konzern für den Schweizer Gebäudetechniker. Verwaltungsrat und Hauptaktionärin unterstützen die Übernahme.
- Ahlsell bietet für jede Meier-Tobler-Aktie CHF 45.50 netto in bar; der Gesamtwert beträgt rund CHF 492 Mio. und der Preis liegt etwa 30,8 % über dem 60-Tage-VWAP.
- Der Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme. Eine Fairness Opinion von IFBC beurteilt den Angebotspreis als finanziell fair und angemessen.
- Die Hauptaktionärin Meier Capital AG mit 58,55 % der Aktien sowie Verwaltungsratspräsident Silvan G.-R. Meier unterstützen das Angebot und wollen ihre Aktien andienen.
- Ahlsell plant, Meier Tobler mit dem bestehenden Management als eigenständiges Unternehmen weiterzuführen und Arbeitsplätze sowie die lokale Präsenz in der Schweiz zu erhalten.
- Die Angebotsfrist läuft vom 5. November bis 2. Dezember 2026; eine Nachfrist ist voraussichtlich für den 7. bis 18. Dezember vorgesehen.
- Das Angebot setzt unter anderem eine Mindestannahmequote von 80 % sowie behördliche und wettbewerbsrechtliche Freigaben voraus. Der Vollzug wird im ersten Quartal 2027 erwartet; danach ist eine Dekotierung geplant.
Der Kurs von Meier Tobler Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im
Minus.
-0,36 %
+1,79 %
+11,50 %
+13,81 %
-1,38 %
+22,16 %
+126,37 %
+40,82 %
+31,81 %
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