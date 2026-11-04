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    AMD mit Rekordquartal – Aktie knallt nachbörslich hoch!

    Quartalszahlen

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    AMD übertrifft die Erwartungen, die Aktie zieht nachbörslich deutlich an. Konzernchefin Lisa Su stellt für 2027 einen massiven Wachstumsschub in Aussicht. Doch eine wichtige Kennzahl bleibt hinter den Erwartungen zurück.

    Quartalszahlen - AMD mit Rekordquartal – Aktie knallt nachbörslich hoch!
    Foto: Cristian Bonaviri - Sipa USA

    AMD liefert im KI-Wettlauf neue Argumente. Der Chipkonzern übertraf die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Gewinn je Aktie. Die Aktie gewann daraufhin im nachbörslichen Handel an der Nasdaq zeitweise 8 Prozent hinzu. 

    Im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 45 Prozent auf 13,38 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG lediglich 13,09 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,09 US-Dollar statt der prognostizierten 1,95 US-Dollar.

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    Der Wachstumsmotor läuft in den Rechenzentren. Dort verdoppelte sich der Umsatz nahezu. Die Sparte macht inzwischen 64 Prozent der Konzernerlöse aus, im Vorjahr waren es 47 Prozent. Konzernchefin Lisa Su erwartet für das Jahr 2027 eine Verdopplung des Serverumsatzes. Das KI-Geschäft mit Rechenzentren soll sogar schneller wachsen als noch vor 90 Tagen angenommen. AMD habe bereits wichtige Komponenten für ein deutlich höheres Wachstum im kommenden Jahr gesichert, erklärte Su.

    Dabei profitieren auch klassische Serverprozessoren vom KI-Boom. Sie werden für KI-Agenten benötigt, die Aufgaben selbstständig bearbeiten. Zugleich greift AMD mit seinen Helios-Systemen Nvidia an. Unternehmen wie Meta, Microsoft, Anthropic, OpenAI und Oracle beginnen bereits, diese Systeme in ihren Rechenzentren einzusetzen.

    Für das vierte Quartal erwartet AMD einen Umsatz von rund 17 Milliarden US-Dollar. Das liegt über der Analystenschätzung von 16,2 Milliarden US-Dollar. Bei der Bruttomarge bleibt die Prognose mit 55 Prozent allerdings hinter den erwarteten 55,3 Prozent zurück.

    Auch das Geschäft mit PC- und Gamingchips schwächelt. Der gemeinsame Spartenumsatz sank um acht Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Im Gaming-Geschäft allein brachen die Erlöse um 40 Prozent ein.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 483,9USD auf Nasdaq (04. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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