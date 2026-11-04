Chipzulieferer Siltronic hebt Jahresausblick an - Nachfrage besser als gedacht
- Siltronic erwartet 2026 Umsatz auf Vorjahresniveau
- Nachfrage und Wechselkurse stärken die Prognose
- Hohe Abschreibungen verursachen erneut Quartalsverlust
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Halbleiterwafern zur Chipproduktion Siltronic wird wegen einer besseren Nachfrage und positiver Wechselkurseffekte optimistischer für das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte sich 2026 nun auf dem Niveau des Vorjahreswertes von 1,35 Milliarden Euro bewegen, statt im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich darunter zu liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Vom Umsatz sollen 22 bis 24 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben und damit am unteren Ende der Spanne 2 Prozentpunkte mehr als bisher in Aussicht gestellt.
Im abgelaufenen dritten Quartal steigerte Siltronic den Umsatz im Jahresvergleich um gut 18 Prozent auf 355,4 Millionen Euro. Das operative Ergebnis wuchs um fast ein Viertel auf 81,3 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel allerdings erneut ein Verlust an, der mit 55 Millionen Euro höher ist als die knapp 44 Millionen Euro vor einem Jahr. Das Minus geht auf hohe Abschreibungen zurück, die auch mit dem Bau einer Fabrik in Singapur in Zusammenhang stehen, die 2024 eingeweiht wurde./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 61,75 auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 130,00Euro was eine Bandbreite von +42,91 %/+106,43 % bedeutet.
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Du machst deinem Namen alle Ehre Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Du bist auch einen von den Schlauen die Hinterher immer wissen was in der Vergangenheit passiert ist. Hut ab, du wirst es weit bringen. Ich hab die Papiere, den ursprünglichen Bestand vier mal zischen knapp unter 70 und 85-90 getradet. Mein Bestand ist somit für mich aktuell fast kostenlos. Fast auch nur weil Lars immer 26% vom Gewinn haben will. Norman war ja stolz nicht bei 93 verkauft zu haben. Du wirst uns nun bestimmt nächste Woche wieder erzählen, was diese Woche passiert ist. Sei stolz auf dich, dass du es dir eine Woche merken konntest.
Normen hat erst heute wieder nachgekauft, weil er wusste, dass der Kurs weiter fällt. €10 unter deinem Einstandspreis. Da kannst du wohl nicht Schritt halten😉