Demokraten übernehmen den US-Kongress: Droht Tesla und SpaceX jetzt Ungemach?

Musk hatte im Wahlkampf laut New York Times rund 474 Millionen US-Dollar für republikanische Kandidaten gespendet. Allein den unterlegenen Ken Paxton in Texas unterstützte er mit mehr als 150 Millionen US-Dollar. Nun droht Gegenwind. Laut Politico wollen die Demokraten im Repräsentantenhaus Musk ins Visier nehmen, vor allem seine Zeit an der Spitze der Behörde für Regierungseffizienz.

Der Wahlsieg der Demokraten trifft Elon Musk an der Börse. Die Aktien von Tesla und SpaceX gaben am Dienstagabend nachbörslich nach. Auslöser war die Hochrechnung für Georgia, wo der Demokrat Jon Ossoff seinen Senatssitz verteidigte. In der Nacht festigte sich das Bild. Nach Hochrechnungen verlieren die Republikaner das Repräsentantenhaus, laut der Nachrichtenagentur Associated Press auch den Senat.

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Ärger in Südkorea

Zusätzlicher Druck kommt aus Asien. Eine Verbraucherschutzorganisation will am Donnerstag bei der südkoreanischen Wettbewerbsbehörde Beschwerde gegen Tesla einreichen, wie Reuters berichtet. Der Vorwurf: Tesla verkaufe sein Fahrassistenzsystem "Full Self-Driving" an Kunden, die es gar nicht nutzen dürfen. Legal einsetzbar ist es nur in rund 20 Prozent der Teslas im Land, nämlich in den in den USA gebauten Fahrzeugen. Seit 2023 verkaufte Tesla dort aber mehr als 170.000 Autos aus Shanghai. Für die Software verlangte der Konzern lange einmalig rund 6.700 US-Dollar.

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"Tesla hat erhebliche Einnahmen erzielt, indem es ein teures Fahrerassistenzsystem an Käufer verkauft hat, die es nicht einmal einen einzigen Tag lang nutzen können", sagt Choi Young-suk von der Organisation Citizens United for Consumer Sovereignty. Die Behörde ermittelt bereits seit Anfang des Jahres.

Aktie: Teuer und hinter dem Markt

Die Tesla-Aktie schloss am Dienstag laut Ariva bei 398 US-Dollar. Seit Jahresbeginn liegt sie rund acht Prozent im Minus.

Mit rund 1,6 Billionen US-Dollar ist Tesla inzwischen weniger wert als SpaceX mit gut 1,8 Billionen US-Dollar. Die Bewertung bleibt hoch. Das KGV beträgt 200. Anleger zahlen also mehr als 200 US-Dollar für jeden erwarteten US-Dollar Gewinn. Die Analysten sind gespalten. Bei Ariva raten vier zum Kauf, vier zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt nur rund fünf Prozent über dem Kurs.

Fazit

Musks politische Wette ist nicht aufgegangen. Untersuchungen im Kongress und Ärger in Südkorea bringen neue Unruhe. Die hohe Bewertung lässt wenig Raum für Rückschläge. Wer investiert ist, braucht starke Nerven.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



