AUTO1 Group: Rekordprofitabilität, bereinigtes EBITDA +46% in Q3
AUTO1 auf Rekordkurs: Im dritten Quartal 2026 steigen Absatz, Umsatz und Profitabilität deutlich. Trotz neuer Bestmarken bleibt die Jahresprognose unverändert.
Foto: Autohero
- **Rekordprofitabilität:** Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal 2026 um 45,7 % auf 75,6 Mio. Euro – ein Rekordwert.
- **Mehr Absatz und Umsatz:** AUTO1 verkaufte 242.817 Fahrzeuge (+11,1 %) und erzielte 2,35 Mrd. Euro Umsatz (+10,4 %).
- **Bruttogewinn auf Rekordniveau:** Der Bruttogewinn wuchs um 15,7 % auf 298,0 Mio. Euro; der Bruttogewinn pro Fahrzeug erreichte 1.234 Euro.
- **Merchant-Segment:** Der Absatz stieg um 10,3 % auf 211.461 Fahrzeuge. Der Bruttogewinn pro Fahrzeug erreichte einen Rekord von 1.005 Euro.
- **Retail-Segment (Autohero):** Der Absatz wuchs um 16,2 % auf 31.356 Fahrzeuge; mit 2.777 Euro erzielte Autohero den bislang höchsten Bruttogewinn pro Fahrzeug.
- **Jahresprognose bestätigt:** Für 2026 erwartet AUTO1 weiterhin 940.000–1.000.000 verkaufte Fahrzeuge, 1,1–1,2 Mrd. Euro Bruttogewinn und 250–275 Mio. Euro bereinigtes EBITDA.
Der nächste wichtige Termin, Q3 2026 Trading and Financial Results, bei AUTO1 Group ist am 04.11.2026.
Der Kurs von AUTO1 Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,170EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,94 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,280EUR das entspricht einem Plus von +0,61 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.712,98PKT (-0,12 %).
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