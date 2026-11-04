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    AUTO1 Group Hits Record Q3 Profitability as Adjusted EBITDA Jumps 46%

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    AUTO1 Group shifted into high gear in Q3 2026, delivering double-digit sales growth and record profitability while reaffirming its full-year outlook.

    AUTO1 Group Hits Record Q3 Profitability as Adjusted EBITDA Jumps 46%
    Foto: Autohero
    • AUTO1 Group sold 242,817 vehicles in Q3 2026, up 11.1% year over year, and generated revenue of €2.35 billion, up 10.4%.
    • Gross profit rose 15.7% to €298.0 million, while adjusted EBITDA increased 45.7% to a record €75.6 million.
    • Group GPU reached a record €1,234 per vehicle, up 4.9%; the adjusted EBITDA margin also hit a company record.
    • Merchant sales grew 10.3% to 211,461 vehicles; gross profit rose 14.8% to €212.5 million, with record GPU of €1,005.
    • Retail sales grew 16.2% to 31,356 vehicles; revenue rose 19.8% to €561.0 million, and GPU reached a best-ever €2,777.
    • AUTO1 Group confirmed its 2026 guidance: 940,000–1,000,000 total units, €1.1–1.2 billion gross profit, and €250–275 million adjusted EBITDA.

    The next important date, Q3 2026 Trading and Financial Results, at AUTO1 Group is on 04.11.2026.

    The price of AUTO1 Group at the time of the news was 18,170EUR and was up +0,94 % compared with the previous day.
    15 minutes after the article was published, the price was 18,125EUR this corresponds to a minus of -0,25 % since publication.
    At this time, the index MDAX was at 30.712,98PKT (-0,12 %).


    AUTO1 Group

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    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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