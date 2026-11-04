Scout24 erhöht Umsatzprognose und bestätigt Margenziel
- Scout24 hebt Umsatzprognose auf rund 18 Prozent an
- Scout24 bestätigt Margenziel von bis zu 61 Prozent
- Quartalsumsatz steigt um fast 20 Prozent auf 198 Mio
BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 (Immoscout24, Vermietet.de) wird dank eines starken Wachstums in allen Bereichen sowie Zukäufen beim Blick auf den Umsatz etwas optimistischer. Zudem wurde die Margenprognose bestätigt. Beim Umsatz werde im laufenden Jahr jetzt ein Anstieg von circa 18 Prozent erwartet, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin und München mit. Bislang hatte die Prognose bei einem Plus von 16 bis 18 Prozent gelegen.
Bei der Marge, gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, werde weiter ein Wert von bis zu 61 Prozent erwartet. Bereinigt um die Effekte aus den Zukäufen der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia soll der Wert bei bis zu 64 Prozent liegen. 2025 hatte Scout24 den Umsatz um 15 Prozent auf 650 Millionen Euro gesteigert. Die operative Marge habe im vergangenen Jahr 62,5 Prozent betragen.
Im dritten Quartal legte der Umsatz um fast ein Fünftel auf 198 Millionen Euro zu ; bereinigt um die Effekte der Übernahme in Spanien habe das Plus bei zehn Prozent gelegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 16 Prozent auf knapp 121 Millionen Euro zu. Da der Umsatz stärker als das operative Ergebnis stieg, sank die Marge um zwei Prozentpunkte auf 60,9 Prozent. Umsatz und der operative Gewinn fielen höher als von Experten erwartet aus./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 25.841 auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,62 %/+62,74 % bedeutet.
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Wie dem auch sei: Zweimal hast du inzwischen angekündigt, nichts mehr zu schreiben. Beide Male war der Vorsatz nach fünf Minuten wieder Geschichte. Vielleicht klappt’s beim dritten Anlauf...Allerdings auch das zeigt deinen Charakter, kein Mann des Wortes. Einfach herrlich
Na Hauptsache, der (natürlich positive) Ausstieg wird in aller Ausführlichkeit zelebriert. 🥳 🥂 🎉
Guten Morgen zusammen,
nach dem starken Oktober halte ich eine größere Korrektur im DAX heute zunächst für eher unwahrscheinlich. Aus meiner Sicht spricht aktuell mehr für weiter steigende Kurse mit möglichen Zielen im Bereich von 26.160 bis hin zur 26.320.
Ab 9:00 Uhr werde ich mir die Marktentwicklung in Ruhe anschauen und die Situation neu bewerten. Es kann allerdings gut sein, dass ich heute bewusst keinen Trade eingehe. Ab Mittag steht nämlich eine Woche Urlaub auf Rügen an, und die möchte ich natürlich auch genießen. 😊
Kommt gut durch den Handelstag und bleibt besonnen!