Conti hebt nach starkem Quartal Gewinnprognose an

Unter dem Strich machte Conti einen Nettogewinn von 349 Millionen Euro, nachdem ein Jahr zuvor wegen Sondereffekten ein Verlust von 756 Millionen Euro angefallen war.

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Continental hat nach einem guten dritten Quartal die Jahresprognose für die Profitabilität erhöht. So peilt Conti-Chef Christian Kötz nun eine um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 13,4 bis 14,0 Prozent an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Bisher hatten die Hannoveraner 12,0 bis 13,5 Prozent auf dem Zettel. Im dritten Quartal steigerte Conti den operativen Gewinn (ber. Ebit) um knapp 7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die entsprechende Marge kletterte um einen Prozentpunkt auf 14,9 Prozent. Analysten hatten hier lediglich ein Abschneiden auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Beim Umsatz grenzte Conti die Zielspanne für das Jahr auf 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro ein, nachdem die Bandbreite bisher bei 13,2 bis 14,2 Milliarden Euro gelegen hatte.

In den drei Monaten bis Ende September ging der Umsatz um gut 11 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro zurück. Bereinigt um die Veränderungen im Konsolidierungskreis war es ein Minus von lediglich 0,1 Prozent. Conti hatte im vergangenen Jahr die Autozuliefersparte abgespalten, zudem ist der Verkauf der Kunststofftechnik Contitech vereinbart./men/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 69,10 auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Continental Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +7,64 %/+30,91 % bedeutet.



