ZEAL Network: 22% Umsatzplus – neue Märkte erfolgreich erschlossen

Der Konzernumsatz der ersten neun Monate 2026 stieg gegenüber dem Vorjahr um 22 % auf 198,8 Mio. Euro.

Das Konzern-EBITDA erhöhte sich trotz einmaliger Übernahmekosten um 9 % auf 58,7 Mio. Euro.

Das Lotteriegeschäft blieb wichtigster Wachstumstreiber: Der Umsatz legte um 16 % auf 170,8 Mio. Euro zu; die Zahl der Neukunden überschritt erstmals eine Million.

Auch die Diversifizierung wuchs: Die Umsätze mit Games stiegen um 18 % auf 12,1 Mio. Euro, die Soziallotterien wurden um neue Angebote erweitert.

SevenCanyon wurde erstmals konsolidiert und steuerte 10,5 Mio. Euro zum Umsatz bei; ZEAL hält nun 100 % der Anteile.

Wegen SevenCanyon hob ZEAL die Umsatzprognose für 2026 auf 270–280 Mio. Euro an. Die EBITDA-Prognose bleibt bei 70–75 Mio. Euro.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal, bei ZEAL Network ist am 04.11.2026.

Der Kurs von ZEAL Network lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,77 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 39,55EUR das entspricht einem Plus von +0,76 % seit der Veröffentlichung.





