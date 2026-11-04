ASTA Energy Solutions: Erster US-Langzeitvertrag, Sales Office eröffnet
ASTA stärkt sein US-Geschäft: Ein erster Langzeitvertrag bis 2029 und ein geplantes Vertriebsbüro schaffen die Basis für weiteres Wachstum im amerikanischen Energiemarkt.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- ASTA hat mit dem langjährigen Kunden Virginia Transformer Corporation ihren ersten US-Langzeitvertrag abgeschlossen. Er läuft bis einschließlich 2029.
- Der Vertrag sichert Virginia Transformer langfristige Liefermengen und ASTA mehr Planungssicherheit für den Ausbau seiner Werke.
- ASTA eröffnet im ersten Quartal 2027 ein eigenes Sales Office in den USA, um den Markt vor Ort stärker zu bearbeiten.
- US-Kunden sollen weiterhin aus ASTAs globalem Produktionsnetzwerk beliefert werden; dessen Kapazitäten werden an allen Standorten planmäßig erweitert.
- Der US-Markt gilt für ASTA als wichtiger Wachstumsmarkt, angetrieben durch Netzausbau, steigenden Strombedarf und neue Erzeugungskapazitäten. Derzeit entfällt ein einstelliger Prozentsatz des Konzernumsatzes auf die USA.
- Eine eigene US-Fertigung durch eine mögliche Akquisition bleibt eine mittel- bis langfristige Option, sofern Qualität und Rendite stimmen; aktuell hat der Ausbau bestehender Werke Vorrang.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei ASTA Energy Solutions ist am 17.11.2026.
Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,70 %
im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.973,58PKT (-0,94 %).
-0,40 %
-1,16 %
-13,27 %
-4,85 %
+25,00 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte