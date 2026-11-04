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    Scout24: Gewinnwachstum beschleunigt, Umsatzprognose bei rund 18 %

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    Scout24 legt im dritten Quartal 2026 bei Umsatz und Gewinn kräftig zu. Der Konzern präzisiert seine Jahresprognose und setzt mit neuen KI-Angeboten auf zusätzliche Wachstumschancen.

    Scout24: Gewinnwachstum beschleunigt, Umsatzprognose bei rund 18 %
    Foto: Scout24 SE
    • Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 19,7 % auf 198,2 Mio. Euro; das organische Wachstum ohne Spanien betrug 10,1 %.
    • Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 15,9 % auf 120,8 Mio. Euro zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 21,5 % auf 1,09 Euro.
    • Im Professional-Segment wuchs der Umsatz um 23,3 % auf 146,7 Mio. Euro; im Private-Segment um 10,5 % auf 51,6 Mio. Euro. Das spanische Geschäft steigerte Umsatz, Kundenzahl und Profitabilität.
    • Scout24 konkretisierte die Umsatzprognose für 2026 auf rund 18 % Wachstum. Das Profitabilitätsziel bleibt bei einer EBITDA-Marge von bis zu 61 % (organisch bis zu 64 %).
    • Die Agentic-OS-Strategie und neue KI-Angebote sollen den Kundennutzen und zusätzliche Erlösmöglichkeiten erhöhen; höherwertige Mitgliedschaften stärken besonders das B2C-ARPU-Wachstum.
    • Im dritten Quartal kaufte Scout24 eigene Aktien für 165 Mio. Euro zurück und erwarb die verbleibenden 25 % an Sprengnetter. Die Nettoverschuldung lag zum Quartalsende bei 612,7 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Scout24 ist am 04.11.2026.

    Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 86,03EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,91 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 85,98EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.839,00PKT (-0,02 %).


    Scout24

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