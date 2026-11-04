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    Masterflex steigert Umsatz: Rekordergebnis und Prognose 2026 bestätigt

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    Masterflex bleibt auf Wachstumskurs: Mehr Umsatz, ein operativer EBIT-Rekord und eine solide Bilanz prägen die ersten neun Monate 2026. Die Jahresprognose steht.

    Masterflex steigert Umsatz: Rekordergebnis und Prognose 2026 bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,0 % auf 82,2 Mio. Euro; besonders stark entwickelte sich die Zielindustriegruppe „Life“.
    • Das operative EBIT erreichte mit 12,3 Mio. Euro einen Neunmonatsrekord (+1,9 %); das operative EBITDA erhöhte sich um 3,9 % auf 16,8 Mio. Euro.
    • Die operative EBIT-Marge lag bei 14,9 % nach 15,1 % im Vorjahr. Anlaufkosten für den Standortaufbau in Marokko belasteten das Ergebnis mit rund 0,6 Mio. Euro.
    • Das Konzernergebnis wuchs um 10,0 % auf 8,5 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie stieg von 0,81 auf 0,89 Euro.
    • Die Finanzlage blieb solide: Die Nettoverschuldung sank auf rund 1,0 Mio. Euro, während die Eigenkapitalquote auf 74,1 % stieg.
    • Masterflex bestätigte die Jahresprognose 2026: 103–108 Mio. Euro Umsatz und 13–16 Mio. Euro EBIT. Der Produktionsstart in Marokko ist weiterhin für das vierte Quartal 2026 geplant.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Masterflex ist am 04.11.2026.

    Der Kurs von Masterflex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,38 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,350EUR das entspricht einem Plus von +1,91 % seit der Veröffentlichung.


    Masterflex

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