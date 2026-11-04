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    'Amerika ist zurück' - Demokraten feiern Wahlerfolg

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    Für Sie zusammengefasst
    • Demokraten versprechen nach Wahlsieg Kurswechsel
    • Demokraten erobern Senat und Repräsentantenhaus
    • Jeffries könnte erster Schwarzer US-Parlamentschef werden
    'Amerika ist zurück' - Demokraten feiern Wahlerfolg
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach ihren teils historischen Erfolgen bei den US-Parlamentswahlen haben die Demokraten einen politischen Kurswechsel versprochen. "Amerika ist zurück", rief der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, vor jubelnden Anhängern. Die Amerikaner hätten deutlich gemacht, dass sie genug von Extremismus und Korruption hätten. Sobald die Demokraten im Januar die Kontrolle über das Parlament übernähmen, wollten sie damit beginnen, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern.

    Auch der bisherige demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, feierte den Wahlsieg seiner Partei. "Entgegen allen Erwartungen haben wir Demokraten den Senat gewonnen", sagte er bei einer Pressekonferenz in Washington. Noch im vergangenen Jahr hätten viele über die Vorstellung gelächelt, die Mehrheit zurückzugewinnen. Nun hätten die Wähler den Republikanern eine klare Absage erteilt. "Wir haben zugehört, sie nicht", sagte Schumer. An die Menschen gerichtet versprach er: "Entlastung ist auf dem Weg."

    Jeffries könnte Geschichte schreiben

    Die Demokraten haben bei Parlamentswahlen die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus zurückgewonnen, wie US-Medien auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen meldeten.

    Schumer dürfte damit künftig Mehrheitsführer im Senat werden. Jeffries könnte als erster Schwarzer in der Geschichte der USA zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt werden.

    Die frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gratulierte ihm bereits. Die Amerikaner hätten mit ihrer Entscheidung das republikanische Machtmonopol in Washington gebrochen und die Kontrolle über Präsident Trump durch den Kongress wiederhergestellt, erklärte sie./hae/DP/mis






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