Continental hebt nach starkem dritten Quartal den Ausblick an
Starke Reifen, höhere Ziele: Continental steigert trotz Umsatzrückgang den operativen Gewinn und hebt die Jahresprognose an. Cashflow und ContiTech bleiben jedoch unter Druck.
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
- Continental steigerte im dritten Quartal 2026 das bereinigte EBIT um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro; die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich auf 14,9 Prozent.
- Der Umsatz der fortgeführten Aktivitäten sank gegenüber dem Vorjahr um 11,4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, vor allem wegen des Verkaufs von OESL; organisch betrug der Rückgang 1,5 Prozent.
- Das Nettoergebnis lag bei 349 Millionen Euro nach minus 756 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der bereinigte Free Cashflow ging dagegen um 69 Prozent auf 31 Millionen Euro zurück.
- Wegen des starken Reifengeschäfts hob Continental die Jahresprognose 2026 an: Die bereinigte EBIT-Marge soll 13,4 bis 14,0 Prozent und der bereinigte Free Cashflow 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro erreichen.
- Besonders gut entwickelte sich das Reifengeschäft in Europa und Asien. Schwache Ersatzmärkte in Amerika, rückläufige Automobilproduktion und steigende Rohmaterialpreise belasten jedoch das Geschäft.
- Continental will das Angebot an Ultra-High-Performance-Reifen ausbauen: Bis Ende 2027 sollen mehr als 650 neue Reifendimensionen hinzukommen. Für ContiTech senkte das Unternehmen die Prognose auf 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro Umsatz und 6,5 bis 7,5 Prozent EBIT-Marge.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Continental ist am 04.11.2026.
Der Kurs von Continental lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,89EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,67 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 68,74EUR das entspricht einem Minus von -0,22 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.842,00PKT (-0,01 %).
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