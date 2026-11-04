🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold - Warum Midterm-Mythen trügen und Makrodaten regieren

    US-Wahlen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Goldpreis steigt am US-Wahlabend – doch nicht die Midterms, sondern Dollar, Renditen und der kommende Arbeitsmarktbericht dürften über die nächste Bewegung entscheiden.

    US-Wahlen - Gold - Warum Midterm-Mythen trügen und Makrodaten regieren

    Während die Auszählung der US-Midterms den Goldpreis über einen nachgebenden Dollar und fallende Anleiherenditen spürbar antreibt, mahnt der Blick in die Historie zur Vorsicht. Eine Langzeitanalyse von Kitco Research über alle 13 Zwischenwahlen seit 1974 entzaubert scheinbare politische Gesetzmäßigkeiten: Zwar legte das Edelmetall zwölf Monate nach dem Urnengang im Schnitt um 14 Prozent zu, doch die tatsächliche Ursache für die großen Kursbewegungen lag fast nie im Wahlausgang selbst.

    Ob historische Angebotsschocks, drastische Zinswenden oder geldpolitische Großprogramme wie QE2 – die nachhaltige Trendrichtung an den Edelmetallmärkten diktieren die Realrenditen und nicht der Kongress. Mit den unmittelbar anstehenden US-Arbeitsmarktdaten steht der jüngste Wahlabend-Rebound bereits vor seinem ersten fundamentalen Belastungstest. Welche Lehren die 50-jährige Datenhistorie für die kommenden zwölf Monate bereithält und an welchen monetären Hebeln sich die nächste Kursstufe entscheidet, beleuchtet die vollständige Analyse.

    Jetzt mehr erfahren:

    Goldpreis und US-Wahlen: Warum Midterm-Mythen trügen und Makrodaten regieren

    Keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

     

    Disclaimer
    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

    IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Autor
    GOLDINVEST.de
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von GOLDINVEST.de
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Wahlen Gold - Warum Midterm-Mythen trügen und Makrodaten regieren Während an den Bildschirmen die ersten Zwischenergebnisse der US-Midterms einliefen, zog der Goldpreis am 4. November spürbar an: Ein nachgebender US-Dollar und sinkende US-Anleiherenditen lieferten dem zinslosen Edelmetall laut Berichten von Bloomberg und Reuters unmittelbaren Rückenwind. Doch Rohstoffinvestoren sollten sich hüten, den Kurssprung ausschließlich der US-Politik zuzuschreiben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     