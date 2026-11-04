Oracle kippt Milliarden-Deal mit Tencent

Damit scheitert eines der größten internationalen Chip-Leasinggeschäfte Chinas. Hintergrund sind wachsende Sicherheitsbedenken in Washington und der verschärfte Technologiekonflikt zwischen den USA und China.

Der US-Softwarekonzern Oracle hat einen milliardenschweren Vertrag mit dem chinesischen Technologieriesen Tencent aufgelöst. Wie die Financial Times berichtet, gab das Unternehmen dem Druck der US-Regierung nach und beendete eine Vereinbarung zur Bereitstellung fortschrittlicher KI-Chips im Wert von sieben Milliarden US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Washington bringt Milliardenvertrag zu Fall

Laut der Financial Times hatten sich US-Regierungsvertreter direkt an Oracle gewandt und Bedenken hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Tencent geäußert. Der Vertrag sah ursprünglich vor, Tencent über einen Zeitraum von fünf Jahren Zugang zu 100.000 leistungsstarken KI-Chips zu gewähren. Die Rechenleistung sollte über mehrere Oracle-Rechenzentren in Südostasien bereitgestellt werden.

Der geschätzte Vertragswert belief sich auf sieben Milliarden US-Dollar. Tencent sollte davon 30 Prozent im Voraus zahlen, was 2,1 Milliarden US-Dollar entspricht.

Erst Anfang Oktober war die Vereinbarung bekannt geworden. Für Tencent handelte es sich um den bislang größten Leasingvertrag im Ausland. Nun ist das Geschäft nach nur wenigen Wochen wieder vom Tisch.

US-Chipverbote treiben China ins Ausland

Hinter dem Milliardenvertrag stand Tencents Versuch, trotz amerikanischer Exportbeschränkungen Zugang zu modernster KI-Technologie zu erhalten.

Die USA untersagen beziehungsweise beschränken die direkte Lieferung bestimmter Hochleistungschips, etwa von Nvidia, nach China. Chinesische Technologiekonzerne greifen deshalb zunehmend auf Rechenzentren außerhalb ihres Heimatmarktes zurück.

Insbesondere Südostasien hat sich dabei zu einem wichtigen Standort entwickelt. Unternehmen wie Tencent, Alibaba und ByteDance mieten dort Rechenkapazitäten, um ihre KI-Modelle weiterzuentwickeln.

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Rückschlag für Oracles KI-Geschäft

Für Oracle bedeutet die Entscheidung den Wegfall eines potenziellen Milliardenauftrags im ohnehin kapitalintensiven Cloud-Geschäft. Der Konzern investiert massiv in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur und konkurriert dabei mit Branchenriesen wie Microsoft, Amazon und Google um langfristige Verträge mit großen Technologiekunden.

Gerade umfangreiche Leasingvereinbarungen sollen die hohen Investitionen in Rechenzentren und KI-Chips wirtschaftlich absichern. Der gescheiterte Tencent-Deal verdeutlicht jedoch, wie stark geopolitische Entscheidungen inzwischen in dieses Geschäft eingreifen können.

Oracle-Aktie gibt nachbörslich nach

An der Börse in Hongkong reagierten Anleger zunächst gelassen auf die Nachricht. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt 1,06 Prozent im Plus bei 401,40 Hongkong-Dollar.

Die Oracle-Aktie verzeichnete dagegen nach Bekanntwerden des gescheiterten Milliardengeschäfts Kursverluste. Im nachbörslichen US-Handel gab das Papier um 1,20 Prozent auf 124,68 US-Dollar nach.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



