🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Oracle kippt Milliarden-Deal mit Tencent

    Trump greift ein

    265 Aufrufe 265 0 Kommentare 0 Kommentare

    Oracle lässt einen sieben Milliarden US-Dollar schweren KI-Chipdeal mit Tencent platzen. Und die US-Regierung soll den Ausschlag dafür gegeben haben.

    Für Sie zusammengefasst
    Trump greift ein - Oracle kippt Milliarden-Deal mit Tencent
    Foto: Philippe Turpin - Photononstop

    Der US-Softwarekonzern Oracle hat einen milliardenschweren Vertrag mit dem chinesischen Technologieriesen Tencent aufgelöst. Wie die Financial Times berichtet, gab das Unternehmen dem Druck der US-Regierung nach und beendete eine Vereinbarung zur Bereitstellung fortschrittlicher KI-Chips im Wert von sieben Milliarden US-Dollar.

    Damit scheitert eines der größten internationalen Chip-Leasinggeschäfte Chinas. Hintergrund sind wachsende Sicherheitsbedenken in Washington und der verschärfte Technologiekonflikt zwischen den USA und China.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Long
    116,00€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    130,58€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 13,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Washington bringt Milliardenvertrag zu Fall

    Laut der Financial Times hatten sich US-Regierungsvertreter direkt an Oracle gewandt und Bedenken hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Tencent geäußert. Der Vertrag sah ursprünglich vor, Tencent über einen Zeitraum von fünf Jahren Zugang zu 100.000 leistungsstarken KI-Chips zu gewähren. Die Rechenleistung sollte über mehrere Oracle-Rechenzentren in Südostasien bereitgestellt werden.

    Der geschätzte Vertragswert belief sich auf sieben Milliarden US-Dollar. Tencent sollte davon 30 Prozent im Voraus zahlen, was 2,1 Milliarden US-Dollar entspricht.

    Erst Anfang Oktober war die Vereinbarung bekannt geworden. Für Tencent handelte es sich um den bislang größten Leasingvertrag im Ausland. Nun ist das Geschäft nach nur wenigen Wochen wieder vom Tisch.

    US-Chipverbote treiben China ins Ausland

    Hinter dem Milliardenvertrag stand Tencents Versuch, trotz amerikanischer Exportbeschränkungen Zugang zu modernster KI-Technologie zu erhalten.

    Die USA untersagen beziehungsweise beschränken die direkte Lieferung bestimmter Hochleistungschips, etwa von Nvidia, nach China. Chinesische Technologiekonzerne greifen deshalb zunehmend auf Rechenzentren außerhalb ihres Heimatmarktes zurück.

    Insbesondere Südostasien hat sich dabei zu einem wichtigen Standort entwickelt. Unternehmen wie Tencent, Alibaba und ByteDance mieten dort Rechenkapazitäten, um ihre KI-Modelle weiterzuentwickeln.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

     

    Rückschlag für Oracles KI-Geschäft

    Für Oracle bedeutet die Entscheidung den Wegfall eines potenziellen Milliardenauftrags im ohnehin kapitalintensiven Cloud-Geschäft. Der Konzern investiert massiv in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur und konkurriert dabei mit Branchenriesen wie Microsoft, Amazon und Google um langfristige Verträge mit großen Technologiekunden.

    Gerade umfangreiche Leasingvereinbarungen sollen die hohen Investitionen in Rechenzentren und KI-Chips wirtschaftlich absichern. Der gescheiterte Tencent-Deal verdeutlicht jedoch, wie stark geopolitische Entscheidungen inzwischen in dieses Geschäft eingreifen können.

    Oracle-Aktie gibt nachbörslich nach

    An der Börse in Hongkong reagierten Anleger zunächst gelassen auf die Nachricht. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt 1,06 Prozent im Plus bei 401,40 Hongkong-Dollar.

    Die Oracle-Aktie verzeichnete dagegen nach Bekanntwerden des gescheiterten Milliardengeschäfts Kursverluste. Im nachbörslichen US-Handel gab das Papier um 1,20 Prozent auf 124,68 US-Dollar nach.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Trump greift ein Oracle kippt Milliarden-Deal mit Tencent Oracle lässt einen sieben Milliarden US-Dollar schweren KI-Chipdeal mit Tencent platzen. Und die US-Regierung soll den Ausschlag dafür gegeben haben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     