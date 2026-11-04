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    DocMorris AG (ex zur Rose) setzt auf Telemedizin: Übernahme von Medi24

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    TeleClinic auf Europakurs: Mit der geplanten Übernahme von Medi24 steigt die DocMorris-Tochter in den Schweizer Markt ein und erreicht Millionen Versicherte.

    DocMorris AG (ex zur Rose) setzt auf Telemedizin: Übernahme von Medi24
    Foto: Zur Rose Group AG
    • TeleClinic, eine Tochtergesellschaft von DocMorris, expandiert mit der Übernahme des Schweizer Telemedizin-Anbieters Medi24 in die Schweiz.
    • Medi24 ist mit Schweizer Krankenkassen vernetzt und bietet mehr als 4,6 Millionen Versicherten telemedizinischen Erstzugang – rund der Hälfte der Bevölkerung.
    • Die Übernahme ist der erste Schritt, TeleClinics Plattformtechnologie in weitere europäische Länder auszurollen und DocMorris’ Digital-Services-Geschäft auszubauen.
    • TeleClinic und Medi24 sollen in ihren jeweiligen Heimatmärkten operativ eigenständig bleiben, unter anderem um nationale Vorschriften zu berücksichtigen.
    • Medi24s Umsatzbeitrag für 2026 entspricht annähernd einer Verdoppelung des erwarteten TeleClinic-Umsatzes; Kostensynergien sollen bereits im ersten Jahr einen substanziellen EBITDA-Beitrag ermöglichen.
    • Der Kaufpreis liegt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich in Schweizer Franken; finanziert wird die Übernahme mit Eigenmitteln sowie Fremd- und Eigenkapital. Der Vollzug wird für Dezember 2026 erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 18.03.2027.

    Der Kurs von DocMorris AG (ex zur Rose) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,265EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,330EUR das entspricht einem Plus von +0,38 % seit der Veröffentlichung.


    DocMorris AG (ex zur Rose)

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    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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