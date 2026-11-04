RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum dritten Quartal von 430 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Luxusautos habe zwei Quartale in Folge die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb Tom Narayan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Angesichts des Modells F80 und anderer höherpreisiger Fahrzeuge dürften nun die Schätzungen für das kommende Jahr zulegen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:44 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:44 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 370,2EUR auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 435

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 435,00 $ , was eine Steigerung von +17,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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