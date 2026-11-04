RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum dritten Quartal von 430 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Luxusautos habe zwei Quartale in Folge die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb Tom Narayan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Angesichts des Modells F80 und anderer höherpreisiger Fahrzeuge dürften nun die Schätzungen für das kommende Jahr zulegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 370,2EUR auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 435
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 435
Kursziel alt: 430
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