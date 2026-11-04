BERENBERG stuft Ionos auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 36 auf 38 Euro angehoben, die Aktien des Webhosters aber nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Geschäftsdynamik sei eingepreist, schrieb Gustav Froberg in seiner Neueinstufung vom Dienstag. Er geht zwar davon aus, dass Ionos künftig stark von der Implementierung seiner KI-Suite sowie dem Thema Digitale Souveränität profitieren wird. Der bessere Weg, um darauf zu setzen, ist seiner Ansicht nach aber derzeit die Aktie der Mutter United Internet./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 33,54EUR auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00 € , was eine Steigerung von +8,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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