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    LOGICALIS IST DER ERSTE GLOBALE CISCO-PARTNER, DER DIE „SECURE NETWORKING"-SPEZIALISIERUNG IN FÜNF LÄNDERN ERREICHT HAT

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    LONDON, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Der globale Technologiedienstleister Logicalis ist der erste globale Cisco-Partner, der die „Secure Networking"-Spezialisierung von Cisco in fünf Ländern erworben hat, und stärkt damit seine globalen Managed-Services-Kompetenzen in den Bereichen Netzwerke und Sicherheit.

    Logicalis Logo

    Die in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Brasilien, China und Indonesien erworbene Spezialisierung bestätigt die Fachkompetenz von Logicalis bei der Konzeption, Implementierung und Verwaltung sicherer Netzwerkumgebungen. Logicalis plant, die Anzahl der akkreditierten Länder innerhalb von sechs Monaten zu verdoppeln.

    Diese Anerkennung ermöglicht Kunden den Zugang zu geprüftem Cisco-Fachwissen über ein globales Bereitstellungsmodell, das durch lokale Marktkenntnisse sowie regionale Network Operations Center und Security Operations Center unterstützt wird.

    Während sich Unternehmen auf KI-gesteuerte Workloads vorbereiten, entwickeln Logicalis und Cisco ihre Managed Services im Bereich „Secure Networking" weiter, um die Transparenz zu verbessern, die Ausfallsicherheit zu stärken und das Infrastrukturmanagement zu vereinfachen. Diese Dienste basieren auf Cisco Cloud Control und werden – sofern verfügbar – durch Cisco IQ sowie Cisco Data Fabric ergänzt; sie unterstützen einen stärker automatisierten, sichereren und KI-fähigen Betrieb.

    Da Netzwerke immer mehr geschäftskritischen Datenverkehr übertragen und eine wachsende Bandbreite an Nutzern, Geräten und Workloads unterstützen, benötigen Unternehmen strengere Sicherheitskontrollen und einen besseren Einblick in den Betrieb. Logicalis unterstützt Kunden dabei, ihre Umgebungen zu bewerten, Modernisierungsmaßnahmen zu priorisieren und einen stärker automatisierten, richtliniengesteuerten Betrieb einzuführen, was eine kontinuierliche Verbesserung ermöglicht und gleichzeitig die Komplexität in verteilten IT-Umgebungen reduziert.

    Anita Swann, VP, Global Alliances bei Logicalis, erklärte: „Diese Spezialisierung spiegelt die Stärke unserer langjährigen Beziehung zu Cisco wider sowie die Investitionen, die wir kontinuierlich in die Kompetenzen, Plattformen und Dienstleistungen tätigen, die unsere Kunden benötigen. Indem wir Netzwerk- und Sicherheitslösungen in einem transformativen Managed-Services-Modell vereinen, können wir Unternehmen dabei unterstützen, Komplexität zu reduzieren, die Ausfallsicherheit zu stärken und die für KI erforderlichen sicheren Grundlagen zu schaffen."

    Elisabeth De Dobbeleer, SVP, Cisco Global Partner Program GTM bei Cisco, erklärte: „Das Partner-Ökosystem von Cisco spielt eine zentrale Rolle dabei, Kunden dabei zu unterstützen, technologische Innovationen in messbare Ergebnisse umzusetzen. Die Fähigkeit von Logicalis, die ‚Secure Networking Specialisation' von Cisco in fünf Ländern zu erlangen, kombiniert mit ihrer Kapazität, Managed Services in großem Maßstab bereitzustellen, demonstriert die Fachkompetenz, Innovationskraft und Kundenorientierung, die unsere stärksten Partner auszeichnen. Ihre globale Reichweite in Verbindung mit lokalem Fachwissen hilft Kunden dabei, ihre Infrastruktur zu modernisieren, Abläufe zu vereinfachen und sich sicher auf das KI-Zeitalter vorzubereiten."

    Informationen zu Logicalis

    Wir sind „Architects of Change". Wir helfen Unternehmen, in einer „Digital-First"-Welt erfolgreich zu sein. Bei Logicalis nutzen wir unser gebündeltes technologisches Fachwissen, um unseren Kunden dabei zu helfen, einen Plan für den Erfolg zu entwickeln, damit sie nachhaltige und relevante Ergebnisse erzielen können.

     

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    LOGICALIS IST DER ERSTE GLOBALE CISCO-PARTNER, DER DIE „SECURE NETWORKING"-SPEZIALISIERUNG IN FÜNF LÄNDERN ERREICHT HAT LONDON, 4. November 2026 /PRNewswire/ - Der globale Technologiedienstleister Logicalis ist der erste globale Cisco-Partner, der die „Secure Networking"-Spezialisierung von Cisco in fünf Ländern erworben hat, und stärkt damit seine globalen …
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